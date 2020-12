Spezia, Italiano: “Rispettiamo il Crotone ma non dobbiamo mollare e vogliamo fare punti” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Vigilia di campionato per lo Spezia di Vincenzo Italiano che domani sfiderà il Crotone per l'11^ giornata di Serie A. Allo Scida, gli Aquilotti proveranno a confermare l'ottimo momento e a fare punti dopo lo stop con la Lazio. Il mister ha presentato la gara in conferenza stampa.Crotone-Spezia, parla Italianocaption id="attachment 1028073" align="alignnone" width="478" Italiano (Getty Images)/caption"Bisogna voltare pagina, continuare e guardare avanti", ha detto Italiano sul k.o. contro la Lazio. "Sicuramente c'è tanta amarezza ma solo per non aver ottenuto punti, quello che alla fine per noi contava tantissimo. Ci dispiace perché dopo una prestazione del genere condirla con un risultato positivo per noi sarebbe stato il massimo".E ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 dicembre 2020) Vigilia di campionato per lodi Vincenzoche domani sfiderà ilper l'11^ giornata di Serie A. Allo Scida, gli Aquilotti proveranno a confermare l'ottimo momento e apunti dopo lo stop con la Lazio. Il mister ha presentato la gara in conferenza stampa., parlacaption id="attachment 1028073" align="alignnone" width="478"(Getty Images)/caption"Bisogna voltare pagina, continuare e guardare avanti", ha dettosul k.o. contro la Lazio. "Sicuramente c'è tanta amarezza ma solo per non aver ottenuto punti, quello che alla fine per noi contava tantissimo. Ci dispiace perché dopo una prestazione del genere condirla con un risultato positivo per noi sarebbe stato il massimo".E ...

Spezia, Italiano: "Rispettiamo il Crotone ma non dobbiamo mollare e vogliamo fare punti"

