Sorteggio Europa League | orario | tv | data | programma | possibili accoppiamenti dei sedicesimi

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, Milan e Napoli si sono qualificate aidi finale dell’2020-2021 di calcio: le tre formazioni italiane hanno vinto il loro girone e saranno testa di serie in sede di, ed affronteranno una squadra che ha chiuso al secondo posto il raggruppamento nel corso della prima fase o una delle quattro peggiori retrocesse dalla Champions. Non potranno esserci incroci tra squadre dello stesso Paese e tra formazioni che si sono affrontate nei gironi. Ilsi svolgerà lunedì 14 dicembre alle ore 13:00 a Nyon, in Svizzera. La diretta tv sarà affia Sky Sport 24 e Sky Sport Football, mentre la diretta streaming sarà fruibile su SkyGo e NowTV. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale....