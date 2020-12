Sorteggio Champions League: possibili avversarie Juventus, Atalanta e Lazio. Chi evitare e chi sperare (Di venerdì 11 dicembre 2020) Juventus, Atalanta e Lazio si sono qualificate agli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio: la formazione bianconera ha vinto il proprio girone e sarà testa di serie in sede di Sorteggio, mentre nerazzurri e biancocelesti sono giunti secondi ed affronteranno una squadra che ha vinto il raggruppamento nel corso della prima fase. Non potranno esserci incroci tra squadre dello stesso Paese e tra formazioni che si sono affrontate nei gironi. Per la Juventus potrebbe essere ottimale un incrocio con il Porto mentre sarebbe duro un accoppiamento con l’Atletico Madrid, mentre per Atalanta e Lazio potrebbe essere favorevole l’abbinamento con il Chelsea e da dimenticare quello con il Bayern Monaco. possibili ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020)si sono qualificate agli ottavi di finale della2020-2021 di calcio: la formazione bianconera ha vinto il proprio girone e sarà testa di serie in sede di, mentre nerazzurri e biancocelesti sono giunti secondi ed affronteranno una squadra che ha vinto il raggruppamento nel corso della prima fase. Non potranno esserci incroci tra squadre dello stesso Paese e tra formazioni che si sono affrontate nei gironi. Per lapotrebbe essere ottimale un incrocio con il Porto mentre sarebbe duro un accoppiamento con l’Atletico Madrid, mentre perpotrebbe essere favorevole l’abbinamento con il Chelsea e da dimenticare quello con il Bayern Monaco....

