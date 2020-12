Sorteggio Champions League: orario, tv, data, programma, possibili accoppiamenti degli ottavi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Juventus, Atalanta e Lazio si sono qualificate agli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio: la formazione bianconera ha vinto il proprio girone e sarà testa di serie in sede di Sorteggio, mentre nerazzurri e biancocelesti sono giunti secondi ed affronteranno una squadra che ha vinto il raggruppamento nel corso della prima fase. Non potranno esserci incroci tra squadre dello stesso Paese e tra formazioni che si sono affrontate nei gironi. Il Sorteggio si svolgerà lunedì 14 dicembre alle ore 12:00 a Nyon, in Svizzera. La diretta tv sarà affidata a Sky Sport 24 e Sky Sport Football, mentre la diretta streaming sarà fruibile su SkyGo e NowTV. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. programma Sorteggio ottavi ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Juventus, Atalanta e Lazio si sono qualificate aglidi finale della2020-2021 di calcio: la formazione bianconera ha vinto il proprio girone e sarà testa di serie in sede di, mentre nerazzurri e biancocelesti sono giunti secondi ed affronteranno una squadra che ha vinto il raggruppamento nel corso della prima fase. Non potranno esserci incroci tra squadre dello stesso Paese e tra formazioni che si sono affrontate nei gironi. Ilsi svolgerà lunedì 14 dicembre alle ore 12:00 a Nyon, in Svizzera. La diretta tv sarà affia Sky Sport 24 e Sky Sport Football, mentre la diretta streaming sarà fruibile su SkyGo e NowTV. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale....

