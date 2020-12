Sorteggi Champions League, il sexy augurio di Anna Falchi alla sua Lazio (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Lazio di Claudio Lotito, dopo venti anni di attesa, torna agli ottavi di finale di Champions League e, in vista del Sorteggio di lunedì 14 dicembre, la super tifosa Anna Falchi posta su Instagram il suo sexy augurio Era dalla primavera del 2001 che la Lazio non giocava una partita della seconda fase della Champions League, la massima competizione continentale per club. L’ultima fu il 14 marzo del primo anno del nuovo millennio, Leeds-Lazio 3-3 reti di Ravanelli e doppietta di Mihajlovic. Era la Lazio con lo scudetto sul petto, scudetto che di li a tre mesi le verrà scucito dagli acerrimi rivali cittadini della Roma. Venti anni di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ladi Claudio Lotito, dopo venti anni di attesa, torna agli ottavi di finale die, in vista delo di lunedì 14 dicembre, la super tifosaposta su Instagram il suoEra dprimavera del 2001 che lanon giocava una partita della seconda fase della, la massima competizione continentale per club. L’ultima fu il 14 marzo del primo anno del nuovo millennio, Leeds-3-3 reti di Ravanelli e doppietta di Mihajlovic. Era lacon lo scudetto sul petto, scudetto che di li a tre mesi le verrà scucito dagli acerrimi rivali cittadini della Roma. Venti anni di ...

boccaccio78 : Lunedì i sorteggi Champions - sircertaldismo : 5 like e vi mostro la mia simulazione dei sorteggi di Champions - lazio_magazine : CHAMPIONS - Quote bollenti per i sorteggi: Real e Bayern per Lazio e Atalanta, la Juve 'prenota' il Gladbach… - juve_magazine : CHAMPIONS - Quote bollenti per i sorteggi: Real e Bayern per Lazio e Atalanta, la Juve 'prenota' il Gladbach - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Quote bollenti per i sorteggi: Real e Bayern per Lazio e Atalanta, la Juve 'prenota' il Gladbach https://t.… -