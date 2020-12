“Sono distrutta dal dolore”. Gravissimo lutto per Ada Alberti: “È successo questo, ma continuo a non capire” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ada Alberti, la notizia addolora tutti. La nota astrologa ha raccontato per Il Giornale il grave lutto che sta segnato la sua famiglia. Ha parlato per telefono riuscendo, con le sole parole, a trasmettere il dolore in seguito alla scomparsa del padre. Purtroppo un altro nome si aggiunge alla lista dei pazienti positivi al Covid che hanno lottato fino all’ultimo respiro. La storia lascia riflettere. Come si legge su Il Giornale, la voce di Ada è “molto provata2 quando ha raccontato della morte del padre: “Sono distrutta dal dolore, ancora non avevo metabolizzato la morte di mia mamma ed ora anche questa. Mio papà se n’è andato per Covid. Lui non era stato bene e il medico aveva consigliato di fare il tampone a cui lui era risultato positivo. È stato quindi chiamato il 118 ed è stato ricoverato e hanno iniziato subito le ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ada, la notizia addolora tutti. La nota astrologa ha raccontato per Il Giornale il graveche sta segnato la sua famiglia. Ha parlato per telefono riuscendo, con le sole parole, a trasmettere il dolore in seguito alla scomparsa del padre. Purtroppo un altro nome si aggiunge alla lista dei pazienti positivi al Covid che hanno lottato fino all’ultimo respiro. La storia lascia riflettere. Come si legge su Il Giornale, la voce di Ada è “molto provata2 quando ha raccontato della morte del padre:dal dolore, ancora non avevo metabolizzato la morte di mia mamma ed ora anche questa. Mio papà se n’è andato per Covid. Lui non era stato bene e il medico aveva consigliato di fare il tampone a cui lui era risultato positivo. È stato quindi chiamato il 118 ed è stato ricoverato e hanno iniziato subito le ...

ilikxbrxad : RT @terrii28: Ho appena letto quanto accaduto questa notte...sono distrutta lui non meritava la morte, non gli è stato neanche permesso di… - faccioskifo : RT @terrii28: Ho appena letto quanto accaduto questa notte...sono distrutta lui non meritava la morte, non gli è stato neanche permesso di… - xselenababesx : RT @terrii28: Ho appena letto quanto accaduto questa notte...sono distrutta lui non meritava la morte, non gli è stato neanche permesso di… - _rainbow_Larry_ : RT @ImAimeeGarcia: T:'Ciao Fra mi manchi, tanto tanto' Io, sono ufficialmente distrutta. #gfvip - FLYTOVROOM : sono al mio fottuto limite non c'è più spiegazione a questo, sono distrutta da ciò che sto vedendo. la sm è una mer… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono distrutta Rifiuti di Roma, Ama si difende: il 'flop' dei servizi è figlio di due anni difficilissimi Eco dalle Città