Sondaggi politici elettorali oggi 11 dicembre: balzo in avanti della Lega, Meloni in calo

Sondaggi politici elettorali oggi 11 dicembre: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – balzo della Lega, dopo un lungo periodo di crisi, mentre Giorgia Meloni vive una fase di stallo. Si invertono dunque i Sondaggi tra i due principali partiti del centrodestra, con il Carroccio nuovamente in crescita e Fratelli d'Italia con il freno a mano tirato. Il Pd però non ne approfitta, e resta staccato dal partito di Matteo Salvini. Sono i dati principali che emergono dal Sondaggio realizzato da Ixè, attraverso i dati dell'Osservatorio Politico Nazionale del 7-10 dicembre 2020. La Lega, dopo il boom alle Europee, ha vissuto ...

