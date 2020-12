Sondaggi elettorali EMG | diminuiscono gli italiani che vogliono fare il vaccino

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 11 dicembre 2020) In questa fase nel dibattito nazionale ancora più che la politica dei partiti a tenere banco è sempre la pandemia. Anche se oltre alle restrizioni contro il contagio si è cominciato a parlare molto anche dei vaccini contro il Covid in arrivo. Segui Termometro Politico su Google News Tra fine e dicembre e i primi di gennaio dovrebbero essere approvati dall’Agenzia del Farmaco Europea i vaccini di Pfizer, quello la cui distribuzione è già iniziata nel Regno Unito, e di Moderna. Sempre più spesso si discute della scelta di vaccinarsi, di una sua eventuale obbligatorietà. Anche EMG se ne occupa nell’ultimo dei suoiper Agorà. Quello che emerge èglichebbero senza esitazione il, dal 34% al 32% in una settimana. Aumenta ...