“Solo se muore Donald”. Melania Trump, l’indiscrezione bomba dalla Casa Bianca: le mosse della First lady (Di venerdì 11 dicembre 2020) Se da un lato Donald Trump si sta convincendo dell’idea di lasciare la residenza del Presidente degli Stati Uniti, Melania sembra non vedere l’ora di abbandonare la Casa Bianca e ha già preparato le valigie: “Vuole solo tornare a Casa”, rivela una fonte anonima alla Cnn, riferendosi alla First-lady. E bisognerà anche vedere se ha ancora intenzione di condividere un tetto con il marito ex presidente. Per lei le possibilità sono diverse: oltre a far attenzione a non dimenticare alcun oggetto di valore alla Casa Bianca, deve pensare a dove andare ad abitare e a come organizzare l’anno scolastico di suo figlio Barron. Probabilmente sceglierà Mar-a-Lago in Florida dove i Trump hanno spostato la residenza da New York. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Se da un lato Donaldsi sta convincendo dell’idea di lasciare la residenza del Presidente degli Stati Uniti,sembra non vedere l’ora di abbandonare lae ha già preparato le valigie: “Vuole solo tornare a”, rivela una fonte anonima alla Cnn, riferendosi alla. E bisognerà anche vedere se ha ancora intenzione di condividere un tetto con il marito ex presidente. Per lei le possibilità sono diverse: oltre a far attenzione a non dimenticare alcun oggetto di valore alla, deve pensare a dove andare ad abitare e a come organizzare l’anno scolastico di suo figlio Barron. Probabilmente sceglierà Mar-a-Lago in Florida dove ihanno spostato la residenza da New York. ...

ellabaffoni : RT @francofontana43: Covid. Perché in Italia si muore così tanto? La spiegazione non può essere solo l’età media. Ma anche (soprattutto) il… - duaspetsch : RT @ICVRUSWALLS: quando muore maradona se ne parla ovunque (tg, social, a scuola..) quando muore una persona solo per il colore della sua p… - reasonhaz : RT @ICVRUSWALLS: quando muore maradona se ne parla ovunque (tg, social, a scuola..) quando muore una persona solo per il colore della sua p… - _bhoo__ : RT @ICVRUSWALLS: quando muore maradona se ne parla ovunque (tg, social, a scuola..) quando muore una persona solo per il colore della sua p… - B3FOURZ : RT @POETlCHERRY: è morto uno che picchiava le donne, un viscido e lo hanno osannato su ogni canale, in ogni posto, tutti lo sapevano. muore… -

Ultime Notizie dalla rete : “Solo muore Ernia: «Il rap di oggi è soltanto estetica. Salvo solo Sfera» Corriere della Sera