Slittino | tutti gli italiani qualificati dalla Nations Cup a Oberhof Firmati i nuovi record della pista

A Oberhof (Germania) è incominciato il lungo weekend riservato alla Coppa del Mondo 2020-2021 di Slittino. Si è partiti con la Nations Cup, evento che mette in palio alcuni posti per le gare del weekend. tutti gli italiani hanno strappato la qualificazione per i rispettivi eventi. Lukas Gufler e Leon Felderer hanno chiuso al sesto e al settimo posto nel singolo maschile, attardati rispettivamente di 0.297 e di 0.368 dal lettone Arturs Darznieks (43.515). Verena Hofer è ottima quarta nel singolo femminile, con un ritardo di 0.272 dall'austriaca Hannah Prock (41.803). Avanza anche Nina Zoeggeler, buona settima (a 0.355 dalla leader). Va segnalato che la pista è molto veloce, tanto che sono stati battuti tutti i record.

