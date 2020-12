Sister Act 3, Pinocchio, Come d'incanto 2 e Peter Pan & Wendy tra i film in arrivo su Disney+ (Di venerdì 11 dicembre 2020) Su Disney+ arriveranno molti progetti molto attesi Come Sister Act 3 con Whoopi Goldberg, la versione live-action di Pinocchio, Peter Pan & Wendy e Come d'incanto 2. Disney+ ha svelato alcuni dei titoli in arrivo sulla piattaforma di streaming nei prossimi anni e tra i progetti più attesi ci sono Sister Act 3, la versione live-action di Pinocchio con star Tom Hanks, Peter Pan & Wendy e Come d'incanto 2, che segna il ritorno di Amy Adams nella parte di Giselle. Whoopi Goldberg riprenderà il ruolo di Deloris Wilson in Sister Act 3, progetto in fase di sviluppo che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Suarriveranno molti progetti molto attesiAct 3 con Whoopi Goldberg, la versione live-action diPand'2.ha svelato alcuni dei titoli insulla piattaforma di streaming nei prossimi anni e tra i progetti più attesi ci sonoAct 3, la versione live-action dicon star Tom Hanks,Pand'2, che segna il ritorno di Amy Adams nella parte di Giselle. Whoopi Goldberg riprenderà il ruolo di Deloris Wilson inAct 3, progetto in fase di sviluppo che ...

