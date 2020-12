Simeone: “Per Zidane siamo i favoriti per la vittoria della Liga? Non commento” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby tra Real e Atletico Madrid. Questi alcuni dei passaggi più significativi: “Zidane ha detto che siamo favoriti per vincere la Liga? Ognuno ha la sua opinione e io la rispetto, non commento. Domani sarà una bella partita. Il Real Madrid compete a grandi livelli da tantissimi anni, li ammiro. Continua a competere, anche con giocatori avanti con gli anni, ma giovani nella testa. Zidane? Trasmette sicurezza e fiducia, è stato un vincente da calciatore e ora lo è da allenatore“. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Diego Pabloha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby tra Real e Atletico Madrid. Questi alcuni dei passaggi più significativi: “ha detto cheper vincere la? Ognuno ha la sua opinione e io la rispetto, non commento. Domani sarà una bella partita. Il Real Madrid compete a grandi livelli da tantissimi anni, li ammiro. Continua a competere, anche con giocatori avanti con gli anni, ma giovani nella testa.? Trasmette sicurezza e fiducia, è stato un vincente da calciatore e ora lo è da allenatore“. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

