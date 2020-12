Silvio Berlusconi chiama i Ferragnez, li ringrazia e si complimenta: “Bravi!” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo la conquista dell’Ambrogino d’oro dei Ferragnez, Silvio Berlusconi li chiama per complimentarsi e posta su Instagram uno screenshot dalla video chiamata: “Motivo di orgoglio che sia andato a due ragazzi“, ecco le sue parole. Era totalmente inaspettato, eppure è arrivato: il post Instagram nel quale Silvio Berlusconi ringrazia i Ferragnez – Federico Lucia e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo la conquista dell’Ambrogino d’oro deiliperrsi e posta su Instagram uno screenshot dalla videota: “Motivo di orgoglio che sia andato a due ragazzi“, ecco le sue parole. Era totalmente inaspettato, eppure è arrivato: il post Instagram nel quale– Federico Lucia e L'articolo proviene da Leggilo.org.

fattoquotidiano : E sì che di conflitti di interessi se ne intende, data la lunga militanza al fianco di Silvio Berlusconi [di Ilaria… - ilcorriereblog : - Libero_official : A #LaConfessione Massimo #Cacciari svela come nasce il (finto) gossip secondo il quale fu amante di Veronica Lario,… - ilcorriereblog : - IlianRagman : RT @BlobRai3: 'COME ERRAVAMO... E COME PERSEVERIAMO'. ('Diabolik' probabilmente). 'Per l'utilizzo del Recovery Fund serve una Commissione… -