Sì alle alleanze con altre forze politiche, all’organo collegiale e al contratto di servizio con Rousseau: gli iscritti M5S approvano il documento finale degli Stati generali (Di venerdì 11 dicembre 2020) M5S: Sì degli iscritti su Rousseau ad accordi con altre forze politiche Nella giornata di venerdì 11 dicembre, gli iscritti del M5S sono Stati chiamati ad esprimersi sulla piattaforma Rousseau sui 23 quesiti relativi alle conclusioni degli Stati generali dando parere favorevole, tra le altre cose, agli accordi tra il Movimento e altre forze politiche. Alla domanda “Sei d’accordo con la seguente affermazione: Possono essere autorizzati, prima o dopo le votazioni, accordi con altre forze politiche sulla base di idee, obiettivi e programmi condivisi” ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) M5S: Sìsuad accordi conNella giornata di venerdì 11 dicembre, glidel M5S sonochiamati ad esprimersi sulla piattaformasui 23 quesiti relativiconclusionidando parere favorevole, tra lecose, agli accordi tra il Movimento e. Alla domanda “Sei d’accordo con la seguente affermazione: Possono essere autorizzati, prima o dopo le votazioni, accordi consulla base di idee, obiettivi e programmi condivisi” ...

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Stati generali M5S, i risultati del voto online. Sì all'organo collegiale, alle alleanze e all'elezione diretta della nuova… - repubblica : Stati generali M5S, i risultati del voto online. Sì all'organo collegiale, alle alleanze e all'elezione diretta del… - narifrancy84 : @fattoquotidiano @matteorenzi 6 un politico tra i peggiori nella storia della Repubblica italiana. Ma lo sa lui,e g… - Jesus89805404 : RT @franchi1978: Roma deve rispondere. Alle ripetute provocazioni del Sultano ci si oppone con franchezza e naturalezza. Non si collabora e… - ponchomao : @claudiocerasa Accettare la modifica di uno strumento che non si richiede non significa accettare l'utilizzo dello… -