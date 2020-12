Shia LaBeouf denunciato per molestie e percosse dall’ex fidanzata FKA Twigs (Di sabato 12 dicembre 2020) Nuovi guai con la giustizia per l'attore e regista: la cantante l'ha denunciato dopo un anno di relazione L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 12 dicembre 2020) Nuovi guai con la giustizia per l'attore e regista: la cantante l'hadopo un anno di relazione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

È finita male la storia d’amore tra Shia LaBeouf e FKA Twigs, durata a malapena un anno, tra il 2018 e il 2019. Come riporta il New York Times la cantante – che in passato ha amato Robert Pattinson ed ...

