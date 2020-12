Serie B, Margiotta trascina il Chievo con una doppietta: 3-0 alla Reggina (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Chievo ha battuto la Reggina 3-0 nell’anticipo del venerdì alle 21 dell’undicesima giornata di Serie B. La squadra di Aglietti ha trovato il vantaggio al 25?: cross di Canotto e destro di Margiotta che finisce in rete. Il raddoppio è sempre opera di Margiotta al 56?: l’ex attaccante del Lucerna segna un gol molto simile su invito stavolta di Mogos. La terza rete è di Rigione, che di testa su un corner di Palmiero ha schiacciato in porta da pochi metri. Foto: sito ufficiale Chievo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilha battuto la3-0 nell’anticipo del venerdì alle 21 dell’undicesima giornata diB. La squadra di Aglietti ha trovato il vantaggio al 25?: cross di Canotto e destro diche finisce in rete. Il raddoppio è sempre opera dial 56?: l’ex attaccante del Lucerna segna un gol molto simile su invito stavolta di Mogos. La terza rete è di Rigione, che di testa su un corner di Palmiero ha schiacciato in porta da pochi metri. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

