Serie B | le formazioni ufficiali di Venezia-Monza | Brocchi con il tridente Mota-Maric-Gytkjaer

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tutto pronto per.Alle 19.00 al via l'anticipo dell’undicesima giornata del campionato diB 2020/2021: i padroni di casa vogliono continuare a stupire, la formazione di mister, invece, ha bisogno di rialzare la testa dopo il pesante ko subito contro la Reggiana.VIDEO, Balotelli è già protagonista: ecco come carica la squadra con BoatengDi seguito, le: Lezzerini; Mazzocchi, Cremonesi, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Vacca, Maleh; Aramu; Forte, Di Mariano. Allenatore: Zanetti: Di Gregorio; Donati, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto; Frattesi, Fossati, Barillà; Gitkjaer;. Allenatore: ...

TUTTOB1 : Serie B, Venezia-Monza: le formazioni ufficiali - calciodangolo_ : ??#SerieA alle porte, ultime dai campi: novità, dubbi, ballottaggi dell'undicesima giornata?? - Mediagol : #SerieB, le formazioni ufficiali di Venezia-Monza: Brocchi con il tridente Mota-Maric-Gytkjaer - VoceGiallorossa : ? #SerieAFemminile - @JuventusFCWomen-@ASRomaFemminile - Le probabili formazioni - blab_live : #SerieA, #SassuoloBenevento @SassuoloUS @bncalcio #Inzaghi in striscia positiva. Probabili formazioni, #pronostico… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie formazioni

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Benevento, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I neroverdi vogliono tornare alla vittoria dopo i pareggi contro Inter e Rom ...Dopo le Coppe torna in campo la Serie A, con l’11a giornata in programma nel weekend. Attese, nelle sfide di questo turno, anche le squadre reduci dagli impegni di Champions. Domenica alle 15.00 l’Ata ...