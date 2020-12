Serie B | il Monza passa a Venezia

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Uncinico e concreto sbanca il Penzo, blinda mister Brocchi dopo la debacle con la Reggiana e rilancia la sfida al campionato in attesa di SuperMario Balotelli. Un’invenzione di Carlos Augusto e una ripartenza micidiale al 90? di Mota condannano unbello per un tempo e fermato nei primi 25? da un Di Gregorio straordinario soprattutto in occasione della doppia parata su Ceccaroni e Forte. Gli autori dei gol sono anche i migliori in campo, due quiz insoluti per Zanetti che vede il suospegnersi dopo il vantaggio brianzolo, non trovando nei cambi un cambio di passo. Per gli arancioneroverdi un brutto stop, un esame di maturita’ rimandato ma la necessita’ di reagire subito, fra tre giorni nella tana della Reggina. ITA Sport Press.