Sequestro Silvia Romano, ecco il funzionario che avrebbe trattato la liberazione della volontaria (Di venerdì 11 dicembre 2020) commenta Prosegue l'inchiesta de 'Le Iene' sul rilascio di Silvia Romano in Kenya . Dopo le rivelazioni di Stefano Saraceni , il quale ha lasciato intendere che la liberazione della volontaria ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020) commenta Prosegue l'inchiesta de 'Le Iene' sul rilascio diin Kenya . Dopo le rivelazioni di Stefano Saraceni , il quale ha lasciato intendere che la...

LegaSalvini : ++ LE IENE, RAPIMENTO DI SILVIA ROMANO: 'TROVATA DUE VOLTE MA NON LIBERATA. LO STOP ALLE RICERCHE VOLUTO DALL'ITALI… - Foldtani : Oggi Squadra di campionamento in luogo sottoposto a sequestro per mancata bonifica..... Silvia Valentini , Alice Fr… - Eliana__p : E poi c'era la polizia che aveva fatto entrare Anna/Silvia nella casa dove Miriam teneva sotto sequestro i ragazzi… - Roberto11753199 : @Silvia_Wax @maurobiani @RaiTre Eh si. Ho cominciato a lavorare il giorno prima del sequestro Moro ed ero in stazio… - ritacuzzotti : RT @LegaSalvini: ++ LE IENE, RAPIMENTO DI SILVIA ROMANO: 'TROVATA DUE VOLTE MA NON LIBERATA. LO STOP ALLE RICERCHE VOLUTO DALL'ITALIA?'. TU… -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestro Silvia Sequestro Silvia Romano, ecco il funzionario che avrebbe trattato la liberazione della volontaria TGCOM Sequestro Silvia Romano, ecco il funzionario che avrebbe trattato la liberazione della volontaria

Secondo il programma il funzionario in questione avrebbe lasciato intendere che qualcuno dall’Italia stava frenando la liberazione di Silvia Romano, per intascarsi parte dei soldi stanziati per il ris ...

Giro di squillo, arrestati in silenzio Si analizzano i cellulari sequestrati

I cinesi sono rimasti oltre 2 ore ieri a palazzo di giustizia. Il gip ha confermato la misura . cautelare domiciliare ...

Secondo il programma il funzionario in questione avrebbe lasciato intendere che qualcuno dall’Italia stava frenando la liberazione di Silvia Romano, per intascarsi parte dei soldi stanziati per il ris ...I cinesi sono rimasti oltre 2 ore ieri a palazzo di giustizia. Il gip ha confermato la misura . cautelare domiciliare ...