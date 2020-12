Selvaggia Lucarelli dichiara “guerra” a Nuzzi | volano parole grosse | «Roba da peracottari»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Definire Gianluigiun “peracottaro”, giornalisticamente parlando, poteva farlo solo. Sempre pronta a far guerra con tutti, la giornalista e opinionista ha colto l’assist di un post scritto dal conduttore del programma di inchiesta “Quarto grado”. Il quale si chiedeva legittimamente il motivo per cui in pochi mesi c’è già un vaccino contro il Covid – 19; mentre per l’HIV, dopo ben 40 anni, ancora nulla, asserendo nella didascalia: “A voi non sembra strano? Forse c’è qualcosa che non va?” . Il post di Gianluigiha fatto arricciare il naso a. Che lo ha preso a legnate.contro Gianluigi: “Sei pernicioso” Ecco il post al veleno di...