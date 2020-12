Secondo la Cina, il Coronavirus sarebbe iniziato a circolare in Italia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Secondo il tabloid di Pechino Global Times, il Coronavirus si sarebbe diffuso prima in Italia che in Cina. Media cinesi: “Il Covid si è diffuso in Italia prima che a Wuhan” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020)il tabloid di Pechino Global Times, ilsidiffuso prima inche in. Media cinesi: “Il Covid si è diffuso inprima che a Wuhan” su Notizie.it.

AnnalisaChirico : Non solo la #Cina ha nascosto il virus per mesi al mondo intero, ma ha avviato anche una campagna di disinformazion… - NoireVn : RT @Gianmar26145917: Secondo il Global Time Cina alias il Quotidiano del Popolo del partito comunista in inglese il #COVID19 circolava in #… - ZanghiGiovanni : RT @Moonlightshad1: Secondo molti bisognava fare come in Cina, invece non si fa nemmeno come in Germania, dove per fortuna non c'è il parti… - adriano059 : RT @Gianmar26145917: Secondo il Global Time Cina alias il Quotidiano del Popolo del partito comunista in inglese il #COVID19 circolava in #… - nicolaebasta : RT @Moonlightshad1: Secondo molti bisognava fare come in Cina, invece non si fa nemmeno come in Germania, dove per fortuna non c'è il parti… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo Cina Campagna cinese: "Il Covid potenzialmente prima in Italia che a Wuhan" AGI - Agenzia Italia Cresce mercato smartwatch, a Apple metà dei ricavi globali

Al secondo posto si conferma Huawei ... ha contribuito anche la forte domanda di smartwatch in Cina, che è diventata il primo mercato al mondo dopo sette trimestri di primato nordamericano. La Cina ha ...

Climate change, Bruxelles rafforza la leadership globale

3' di lettura. L’Unione Europea alzare l’asticella sulle emissioni di anidride carbonica. A un anno dalla presentazione dell’ambizioso Green Deal di Ursula von der Leyen, la ...

Al secondo posto si conferma Huawei ... ha contribuito anche la forte domanda di smartwatch in Cina, che è diventata il primo mercato al mondo dopo sette trimestri di primato nordamericano. La Cina ha ...3' di lettura. L’Unione Europea alzare l’asticella sulle emissioni di anidride carbonica. A un anno dalla presentazione dell’ambizioso Green Deal di Ursula von der Leyen, la ...