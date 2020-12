Scrittori: prima biografia su Paolina, la sorella-ombra di Giacomo Leopardi (2) (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Adnkronos) - Paolina ha scritto molto, moltissimo. Si può dire che abbia trascorso la sua lunga vita con la penna in mano, vergando giorno e notte lettere, biglietti, appunti, traduzioni, testi originali. Conservava tutti gli scritti, tranne le lettere ricevute che distruggeva subito, per timore che i genitori le potessero leggere. Con i suoi voluminosi appunti, mise insieme un vero e proprio “zibaldone”. In pagine di piccolo formato, con una grafia chiara e priva di sbavature, Paolina era solita trascrivere brani, tratti principalmente da libri o da recensioni su periodici. Il suo zibaldone, però, a differenza di quello ben più famoso del fratello, non contiene riflessioni o considerazioni personali, ma solo trascrizioni, come era d'altronde uso comune all'epoca. Alla fine di ogni anno con precisione quasi maniacale Paolina faceva ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Adnkronos) -ha scritto molto, moltissimo. Si può dire che abbia trascorso la sua lunga vita con la penna in mano, vergando giorno e notte lettere, biglietti, appunti, traduzioni, testi originali. Conservava tutti gli scritti, tranne le lettere ricevute che distruggeva subito, per timore che i genitori le potessero leggere. Con i suoi voluminosi appunti, mise insieme un vero e proprio “zibaldone”. In pagine di piccolo formato, con una grafia chiara e priva di sbavature,era solita trascrivere brani, tratti principalmente da libri o da recensioni su periodici. Il suo zibaldone, però, a differenza di quello ben più famoso del fratello, non contiene riflessioni o considerazioni personali, ma solo trascrizioni, come era d'altronde uso comune all'epoca. Alla fine di ogni anno con precisione quasi maniacalefaceva ...

TV7Benevento : Scrittori: prima biografia su Paolina, la sorella-ombra di Giacomo Leopardi (4)... - TV7Benevento : Scrittori: prima biografia su Paolina, la sorella-ombra di Giacomo Leopardi (2)... - gariwo_onlus : L’educazione e il dialogo come strumenti di resistenza, perchè le atrocità del passato non si ripetano in futuro:… - Nana19_26 : @LaDivina @luciame16 @EmanuelaR88 Su Firat anche io ho sempre percepito 'indecisione' proprio negli scrittori, prim… - realsuperciuk : @EugenioCardi Queste generalizzazioni non fanno onore alla sua intelligenza: anche se tra gli scrittori vi sono mel… -

Ultime Notizie dalla rete : Scrittori prima Scrittori: prima biografia su Paolina, la sorella-ombra di Giacomo Leopardi (2) Il Tempo Scrittori: prima biografia su Paolina, la sorella-ombra di Giacomo Leopardi (2)

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Paolina ha scritto molto, moltissimo. Si può dire che abbia trascorso la sua lunga vita con la penna in mano, vergando giorno e notte lettere, biglietti, appunt ...

Georges Simenon dalla A alla Z

Gli occhiali che non porto, la pipa che non ho mai fumato, il ticchettio di mille macchine da scrivere, la nebbia fitta che esplode ne L’uomo che guardava passava i treni, il grigio percepito ...

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Paolina ha scritto molto, moltissimo. Si può dire che abbia trascorso la sua lunga vita con la penna in mano, vergando giorno e notte lettere, biglietti, appunt ...Gli occhiali che non porto, la pipa che non ho mai fumato, il ticchettio di mille macchine da scrivere, la nebbia fitta che esplode ne L’uomo che guardava passava i treni, il grigio percepito ...