Scontro Boschi-Gruber, Giulio Berruti replica alla giornalista: “Cara Lilli, il Dpcm dice altro” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Scontro Boschi-Gruber in tv, la replica di Giulio Berruti alla giornalista L’attore Giulio Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi, difende la sua compagna dopo lo Scontro che la deputata di Italia Viva ha avuto in tv con Lilli Gruber. Nel corso di Otto e Mezzo, infatti, la giornalista ha mostrato alla Boschi una foto apparsa sul settimanale di Chi in cui lei e Berruti erano immortalati senza mascherina, o meglio, come ha precisato la Boschi, con la mascherina abbassata. Un gesto, come ha ricordato la Gruber, per il quale alcune persone hanno dovuto ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020)in tv, ladiL’attore, fidanzato di Maria Elena, difende la sua compagna dopo loche la deputata di Italia Viva ha avuto in tv con. Nel corso di Otto e Mezzo, infatti, laha mostratouna foto apparsa sul settimanale di Chi in cui lei eerano immortalati senza mascherina, o meglio, come ha precisato la, con la mascherina abbassata. Un gesto, come ha ricordato la, per il quale alcune persone hanno dovuto ...

