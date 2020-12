Sciopero Impianti Carburanti della Campania dal giorno 14 dicembre (Di venerdì 11 dicembre 2020) La decisione dello Sciopero Impianti Carburanti si è resa indispensabile per l’indisponibilità del Governo ad inserire le piccole imprese di gestione tra le categorie che beneficiano dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi Decreti Ristori. “Dalla sera di lunedì 14 dicembre (ore 19.00) e fino al pomeriggio di mercoledì 16 ( ore 15.00 ) gli Leggi su 2anews (Di venerdì 11 dicembre 2020) La decisione dellosi è resa indispensabile per l’indisponibilità del Governo ad inserire le piccole imprese di gestione tra le categorie che beneficiano dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi Decreti Ristori. “Dalla sera di lunedì 14(ore 19.00) e fino al pomeriggio di mercoledì 16 ( ore 15.00 ) gli

torinotoday : #Sciopero #benzinai #Piemonte Gli impianti che rimarranno aperti - metfirenze : Sciopero nazionale impianti distribuzione carburante - MarioGuglielmi : Sciopero Nazionale Impianti Autostradali dal 14 al 17 dicembre, ecco gli impianti coinvolti in Liguria - Rivierapress24 : Sciopero Nazionale Impianti Autostradali dal 14 al 17 dicembre, ecco gli impianti coinvolti in Liguria - UmbriaDomani : Anche in Umbria, sciopero dei gestori di impianti carburante dal 14 dicembre -