Sci alpino: infortunio al crociato del ginocchio sinistro, stagione finita per Andrea Ellenberger (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sfortuna nera per lo squadrone svizzero. Dopo Toffel, Chable e Danioth, un’altra atleta deve chiudere la stagione con largo anticipo. Si tratta della specialista del gigante Andre Ellenberger, caduta durante un allenamento a Zinal, giovedì. Una risonanza magnetica ha rivelato uno strappo nel legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La 27enne del Canton Nidvaldo, due volte 11a in giganti di Coppa come miglior risultato, sabato verrà operata e dovrà chiudere in anticipo, come detto, l’annata: “Sono molto delusa a causa di questo nuovo infortunio e non è facile accettare quello che è successo“, ha detto l’atleta in forza alla squadra A femminile rossocrociata, a Swiss Ski. “So comunque cosa aspettarmi nei prossimi mesi e metterò tutte le mie energie possibili per questa nuova ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sfortuna nera per lo squadrone svizzero. Dopo Toffel, Chable e Danioth, un’altra atleta deve chiudere lacon largo anticipo. Si tratta della specialista del gigante Andre, caduta durante un allenamento a Zinal, giovedì. Una risonanza magnetica ha rivelato uno strappo nel legamentoanteriore del. La 27enne del Canton Nidvaldo, due volte 11a in giganti di Coppa come miglior risultato, sabato verrà operata e dovrà chiudere in anticipo, come detto, l’annata: “Sono molto delusa a causa di questo nuovoe non è facile accettare quello che è successo“, ha detto l’atleta in forza alla squadra A femminile rossocrociata, a Swiss Ski. “So comunque cosa aspettarmi nei prossimi mesi e metterò tutte le mie energie possibili per questa nuova ...

