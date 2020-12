Sci alpino, Courchevel 2020: Italia da battere, Shiffrin per vendicare la debacle del 2019. Vlhova permettendo… (Di venerdì 11 dicembre 2020) Archiviata amaramente la tappa senza gare di St. Moritz (i superG verranno recuperati, uno probabilmente a Crans Montana, a gennaio, ma non esiste ancora un’idea ufficiale) il centro di gravità dello sci alpino si è trasferito da Santa Caterina in Valfurva al dipartimento della Savoia francese. A Courchevel, cioè a casa di Alexis Pinturault, nel weekend vanno in scena due slalom giganti femminili, che saranno importanti sia in ottica classifica di specialità, sia per farci capire se Vlhova avrà già messo le mani sulla Coppa generale, o meno. Fermo restando che bisognerà comunque aspettare le prime gare in velocità per avere le idee più chiare. A Courchevel il 17 dicembre del 2019 Federica Brignone ottenne la prima vittoria in carriera in terra di Francia ed è naturale partire da lei e metterla in cima ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Archiviata amaramente la tappa senza gare di St. Moritz (i superG verranno recuperati, uno probabilmente a Crans Montana, a gennaio, ma non esiste ancora un’idea ufficiale) il centro di gravità dello scisi è trasferito da Santa Caterina in Valfurva al dipartimento della Savoia francese. A, cioè a casa di Alexis Pinturault, nel weekend vanno in scena due slalom giganti femminili, che saranno importanti sia in ottica classifica di specialità, sia per farci capire seavrà già messo le mani sulla Coppa generale, o meno. Fermo restando che bisognerà comunque aspettare le prime gare in velocità per avere le idee più chiare. Ail 17 dicembre delFederica Brignone ottenne la prima vittoria in carriera in terra di Francia ed è naturale partire da lei e metterla in cima ...

zazoomblog : Sci alpino in Val d’Isere tocca finalmente agli uomini-jet. Paris ed Innerhofer a caccia del podio - #alpino #d’Is… - OA_Sport : Sci alpino, in Val d’Isere tocca finalmente agli uomini-jet. Paris ed Innerhofer a caccia del podio - OA_Sport : Sci alpino, orari e programma Val d’Isere e Courchevel: guida tv. C’è una novità - zazoomblog : LIVE Sci alpino Ultima prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Dominik Paris studia le linee per la gara - #alpino… - infoitsport : Sci alpino, Dominik Paris non forza nella prima prova in Val d’Isere. Innerhofer si nasconde nel finale -