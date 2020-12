Sassuolo, De Zerbi: “Bella vittoria ma siamo poco brillanti. Alla lunga rischiamo di pagarla” (Di sabato 12 dicembre 2020) De Zerbi analizza la sofferta vittoria contro il Benevento di Inzaghi: "Non stiamo benissimo, siamo un po' in sofferenza sotto tutti i punti di vista, fisico, atletico e di giocatori, sono loro che fanno la differenza. Ci stiamo aggrappando con le unghie alle alte posizioni, anche se oggi siamo migliorati rispetto ad altre prestazioni. Torneremo ad essere brillanti perchè nelle settimane stiamo crescendo e dall'infermeria stanno uscendo dei giocatori importanti. L'importante è stare sempre sul pezzo mentalmente, per le squadre piccole come noi è molto importante" - spiega De Zerbi a Sky Sport - . Poi un giudizio su Djuricic :"Ha fatto bene con le sue caratteristiche ma a lui non posso chiedere quello che chiedo a Caputo e Defrel". Il tecnico del Sassuolo chiede un ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) Deanalizza la soffertacontro il Benevento di Inzaghi: "Non stiamo benissimo,un po' in sofferenza sotto tutti i punti di vista, fisico, atletico e di giocatori, sono loro che fanno la differenza. Ci stiamo aggrappando con le unghie alle alte posizioni, anche se oggimigliorati rispetto ad altre prestazioni. Torneremo ad essereperchè nelle settimane stiamo crescendo e dall'infermeria stanno uscendo dei giocatori importanti. L'importante è stare sempre sul pezzo mentalmente, per le squadre piccole come noi è molto importante" - spiega Dea Sky Sport - . Poi un giudizio su Djuricic :"Ha fatto bene con le sue caratteristiche ma a lui non posso chiedere quello che chiedo a Caputo e Defrel". Il tecnico delchiede un ...

