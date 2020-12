Sassuolo-Benevento, Inzaghi: “La squadra ha dato tutto, meritavamo il pari. Paolo Rossi? La mia ispirazione” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Benevento ha ceduto 1-0 al Sassuolo nonostante una prova davvero positiva.I neroverdi hanno avuto la meglio dei sanniti grazie a un rigore trasformato da Domenico Berardi. Gli uomini di Pippo Inzaghi hanno provato a pareggiarla fino all'ultimo secondo, ma le prodezze di Consigli li hanno costretti alla sconfitta. Il tecnico piacentino dei campani, ai microfoni di Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Valuto la partita quando eravamo undici contro undici e avevamo la gara in mano, contro un Sassuolo che ambisce all'Europa. Abbiamo avuto il predominio e fatto quasi 30 tiri in porta: mi tengo questo. La squadra ha dato tutto quello che poteva e avrebbe meritato un altro risultato, ma sono prestazioni che fanno ben sperare. Sull'unico cross che ci hanno fatto ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) Ilha ceduto 1-0 alnonostante una prova davvero positiva.I neroverdi hanno avuto la meglio dei sanniti grazie a un rigore trasformato da Domenico Berardi. Gli uomini di Pippohanno provato a pareggiarla fino all'ultimo secondo, ma le prodezze di Consigli li hanno costretti alla sconfitta. Il tecnico piacentino dei campani, ai microfoni di Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Valuto la partita quando eravamo undici contro undici e avevamo la gara in mano, contro unche ambisce all'Europa. Abbiamo avuto il predominio e fatto quasi 30 tiri in porta: mi tengo questo. Lahaquello che poteva e avrebbe meritato un altro risultato, ma sono prestazioni che fanno ben sperare. Sull'unico cross che ci hanno fatto ...

