Saracinesche alzate da domenica per ristoranti e bar ma tre su dieci non ripartiranno

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Bar evedono nero. Non basta la promozione in zona gialla (ufficializzata domani dal governo, in vigore da) a far alzare ledi tutti i duemila bar e duemila...

Ultime Notizie dalla rete : Saracinesche alzate

Leggo.it

Cancellato lo spettacolo pirotecnico previsto per S.Silvestro Non si farà neanche il giorno dopo. A rischio anche il S.Biagio ...Bar e ristoranti vedono nero. Non basta la promozione in zona gialla (ufficializzata domani dal governo, in vigore da domenica) a far alzare le saracinesche di tutti i duemila bar e ...