Samuel Peron | «Vivendo giorno per giorno»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La convocazione è arrivata per direttissima. Vira Carbone, che nei due anni passati ha cercato di trarre a sé Samuel Peron, è riuscita, infine, nell’opera di reclutamento. E il ballerino, che la Carbone avrebbe voluto come compagno di Samanta Togni, si è prestato a ricoprire il ruolo di inviato, nello stesso Buongiorno Benessere nel quale ha lavorato la collega. «Vira ha cercato per lungo tempo di portarmi all’interno della sua scuderia. È sempre stata una grande appassionata di Ballando con le stelle e avrebbe voluto che io lavorassi in coppia con Samanta Togni». L’impossibilità, però, di riempire oltre misura quella che Peron chiama «scuderia» ha costretto Vira Carbone a rinunciare ai propri desideri. La conduttrice, che pur avrebbe voluto ricreare la magia di Ballando con le stelle, non ha potuto assoldare il maestro dello show Rai, cui solo l’improvvisa promozione di Samanta Togni ha regalato una chance. «Quando a Samanta è stata affidata la conduzione de I Fatti Vostri, si è creato un vuoto. Vira mi ha chiamato e mi ha detto: “Vorrei fossi tu a riempirlo”». E Peron, che nelle passate tredici edizioni di Ballando con le stelle ha saputo farsi largo come uno tra i maestri più amati, ha detto sì.