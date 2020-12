Samantha De Grenet, la sua casa da sogno vi farà girare la testa (Di venerdì 11 dicembre 2020) Samantha De Grenet sta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5, ma avete mai visto la sua di casa? Ecco qualche curiosità sull’appartamento della showgirl. Eleganza e raffinatezza la fanno da padroni a casa di Samantha De Grenet, riuscirà quindi ad ambientarsi nel coloratissimo bunker di Cinecittà? Questa sera è infatti previsto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 e promette già scintille, incontrerà infatti una vecchia conoscenza, Dayane Mello, conosciuta ai tempi dell’Isola dei famosi. C’è quindi molta attesa per il suo arrivo nel reality di Alfonso Signorini, non ci resta che attendere qualche ora per scoprire ogni dettaglio del suo tanto atteso ingresso e vedere la reazione degli altri ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020)Desta per entrare nelladel Grande Fratello Vip 5, ma avete mai visto la sua di? Ecco qualche curiosità sull’appartamento della showgirl. Eleganza e raffinatezza la fanno da padroni adiDe, riuscirà quindi ad ambientarsi nel coloratissimo bunker di Cinecittà? Questa sera è infatti previsto il suo ingresso nelladel Grande Fratello Vip 5 e promette già scintille, incontrerà infatti una vecchia conoscenza, Dayane Mello, conosciuta ai tempi dell’Isola dei famosi. C’è quindi molta attesa per il suo arrivo nel reality di Alfonso Signorini, non ci resta che attendere qualche ora per scoprire ogni dettaglio del suo tanto atteso ingresso e vedere la reazione degli altri ...

lunaemily82 : NON VEDO L'ORA CHE ENTRI SAMANTHA DE GRENET ?????? #GFVIP - _sameyesblue : quindi ricapitolando: Filippo Nardi non sopporta oppini Sonia Lorenzini contro tommaso Samantha De Grenet peggio della brandi #gfvip - bubinoblog : Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini da questa sera concorrenti del #GFVip. - pazzeskamil4no : comunque ho aspettative molto alte per l’entrata della de grenet, è una molto peperina e soprattutto non ha paura d… - marco_r98 : Se mi buttate fuori Samantha de Grenet e Sonia Lorenzini faccio il pazzo #gfvip -