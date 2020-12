Salvini vuole un governo ponte ma il primo 'no' arriva da Meloni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo il vertice di ieri allargato a Udc, Cambiamo e Noi per l'Italia, che sembrava aver ricompattato la coalizione, sembrava che fosse tornata la pace nel Centro-destra La 'tregua armata' tra gli ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo il vertice di ieri allargato a Udc, Cambiamo e Noi per l'Italia, che sembrava aver ricompattato la coalizione, sembrava che fosse tornata la pace nel Centro-destra La 'tregua armata' tra gli ...

FMCastaldo : #Salvini vuole un dialogo costruttivo? Ben venga. L'importante è che non sia l'ennesimo tentativo di portare avanti… - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA Conte sfida Renzi (che perde pezzi). Vuole stanare il guastatore come Salvini [LEGGI] - ItaliaViva : Abbiamo impedito i pieni poteri a Salvini, non per consegnarli nelle mani di Conte. Fin qui si è governato con i Dp… - Caffe_Graziella : RT @utini19: Dice Salvini che accompagnerà il paese verso un governo SERIO. Probabilmente pensa di farlo col Pregiudicato che faceva le cor… - giudiiiiiiiii : RT @sandro_villani: @uaua75 Ma questo Ci fa o ci è?Salvini vuole dimostrare che è stata una condivisione non vuole scaricare nessuna https:… -