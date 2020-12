Salute e bellezza, come prendersene cura con l’alimentazione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Salute, bellezza e alimentazione. Angelica Amodei intervista la dermatologa Pucci Romano che ci dice come restare più giovani e in Salute grazie a una maggiore attenzione per ciò che mangiamo. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 dicembre 2020)e alimentazione. Angelica Amodei intervista la dermatologa Pucci Romano che ci dicerestare più giovani e ingrazie a una maggiore attenzione per ciò che mangiamo. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Salute e bellezza, come prendersene cura con l’alimentazione - parafaSAL_BEL_ : #unboxing #NUOVIARRIVI #Saugella #intimo&corpo @ Parafarmacia Salute e Bellezza - saudeedietatop : La vitamina E, che è detta la vitamina della #bellezza, è anche un leggero vasodilatatore (buona per chi soffre di… - wrongbbitch : 'facciamo un brainstorming, scrivere la prima cosa che vi viene in mente quando dico ambiente' tutti: realtà, futu… - lorena_pisano : Che buono il #fruttodellapassione ??che grazie alle sue proprietà, contribuisce alla buona salute di cuore e intesti… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute bellezza Salute e bellezza, come prendersene cura con l'alimentazione Agenzia di stampa Italpress Italpress Avvento: padre Cantalamessa, “siamo tutti compagni di viaggio verso l’eternità”

Tutto passa: "ricchezza, salute, bellezza, forza fisica". Ma la crisi planetaria che stiamo vivendo può essere "l'occasione per riscoprire con sollievo che c'è, nonostante tutto, un punto fermo, un te ...

Tra zone gialle e arancioni, l’ecoweekend di escursioni e visite guidate

Un po’ gialla, un po’ arancione. La Puglia si scopre divisa (più o meno) a metà. Parte così il primo fine settimana natalizio, in un anno che però sarà ovviamente segnato dalle limitazioni dovute alla ...

Tutto passa: "ricchezza, salute, bellezza, forza fisica". Ma la crisi planetaria che stiamo vivendo può essere "l'occasione per riscoprire con sollievo che c'è, nonostante tutto, un punto fermo, un te ...Un po’ gialla, un po’ arancione. La Puglia si scopre divisa (più o meno) a metà. Parte così il primo fine settimana natalizio, in un anno che però sarà ovviamente segnato dalle limitazioni dovute alla ...