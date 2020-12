Salto con gli sci, Mondiali volo 2020: bene Giovanni Bresadola, 25° a metà gara. Guida Geiger davanti a Granerud (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si sono concluse le prime due serie delle quattro previste ai Mondiali di volo in corso di svolgimento a Planica, in Slovenia. Con un’iniziale nebbia che ha presto lasciato il posto alle luci artificiali, e con qualche cambiamento del vento soprattutto nella prima serie, a guardare tutti dall’alto in basso è per il momento Karl Geiger. Il tedesco è protagonista là dove di fuochi d’artificio ne arrivano: nella prima serie stacca a 105 km/h, arriva a 241 metri e prende la testa a quota 223.4, confermandosi nella seconda, dove arriva a 223.5, di punti ne fa segnare 207.8 e chiude a 431.2. Non sono lontani i due grandi rivali della vigilia, il norvegese Halvor Egner Granerud e l’altro tedesco Markus Eisenbichler. L’uno si fa strada con ottimo stile, arrivando a 221.5 nella prima serie e a 229.5 nella seconda, nella quale ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si sono concluse le prime due serie delle quattro previste aidiin corso di svolgimento a Planica, in Slovenia. Con un’iniziale nebbia che ha presto lasciato il posto alle luci artificiali, e con qualche cambiamento del vento soprattutto nella prima serie, a guardare tutti dall’alto in basso è per il momento Karl. Il tedesco è protagonista là dove di fuochi d’artificio ne arrivano: nella prima serie stacca a 105 km/h, arriva a 241 metri e prende la testa a quota 223.4, confermandosi nella seconda, dove arriva a 223.5, di punti ne fa segnare 207.8 e chiude a 431.2. Non sono lontani i due grandi rivali della vigilia, il norvegese Halvor Egnere l’altro tedesco Markus Eisenbichler. L’uno si fa strada con ottimo stile, arrivando a 221.5 nella prima serie e a 229.5 nella seconda, nella quale ...

Ultime Notizie dalla rete : Salto con Salto con gli Sci - Mondiali di Volo: Geiger in testa dopo due serie; bene Bresadola, è 25° FondoItalia.it Bresadola ancora a punti nei Mondiali di Volo di Planica: è 29simo. Trionfo di Eisenbichler

Consueto spettacolo sul trampolino HS240 maschile di Planica che ha assegnato, olttre alla vittoria di tappa in Coppa del mondo, anche il titolo mondiale nei Voli, andato al tedesco Markus Eisenbichle ...

Karl Geiger comanda dopo due serie, Giovanni Bresadola stupisce ancora

Il tedesco è al comando dopo metà gara. Domani alle ore 16:00 sono in programma le ultime due serie di salto che assegneranno le medaglie. Dopo ...

