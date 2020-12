Salerno, il Comune assegna dieci nuove licenze per i taxi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Finisce a lieto fine la tormentata vicenda per l’assegnazione di nuove dieci licenze per il servizio taxi nella città di Salerno. Dopo un primo bando annullato, ora la conclusione dell’iter con il quale l’amministrazione comunale, assunta sulla base dell’accertato aumento del fabbisogno, arricchisce le opzioni di servizio di pubblico trasporto. “Siamo concentrati ed impegnati – spiega il Sindaco Vincenzo Napoli – a preparare la ripresa economica ed occupazionale post pandemia. Mobilità e parcheggi saranno decisivi per aumentare nei prossimi mesi l’attrazione della città a beneficio del turismo e del commercio. Abbiamo anche creato un’importante occasione di lavoro ed impresa per dieci famiglie”. “Completiamo un iter complesso ed ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Finisce a lieto fine la tormentata vicenda per l’zione diper il servizionella città di. Dopo un primo bando annullato, ora la conclusione dell’iter con il quale l’amministrazione comunale, assunta sulla base dell’accertato aumento del fabbisogno, arricchisce le opzioni di servizio di pubblico trasporto. “Siamo concentrati ed impegnati – spiega il Sindaco Vincenzo Napoli – a preparare la ripresa economica ed occupazionale post pandemia. Mobilità e parcheggi saranno decisivi per aumentare nei prossimi mesi l’attrazione della città a beneficio del turismo e del commercio. Abbiamo anche creato un’importante occasione di lavoro ed impresa perfamiglie”. “Completiamo un iter complesso ed ...

