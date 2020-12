SAFE, Feat Ivana Lola è la rinascita di Sergio Sylvestre (Di venerdì 11 dicembre 2020) È uscito il 9 Dicembre il nuovo singolo del big boy Sergio Sylvestre con il Featuring della talentuosa Ivana Lola. Come è nata questa collaborazione? “Abbiamo scritto questo brano due anni fa, siamo amici da una vita, a Los Angeles abbiamo creato la produzione con Vincent Arena, coproducer, registrando la station”-dicono Sergio e Ivana “Lola è fortissima, c'è stato subito feeling in sala di incisione, dopo la prima strofa le ho detto Lola are you ready? Lei non voleva, abbiamo sempre fatto live a casa nostra, scrivendo insieme, ma non eravamo mai stati in studio insieme e quella volta è stata pura magia! Per il COVID lei è tornata in Italia da Los Angeles, io ho vissuto un lockdown terribile a Milano da solo e a luglio l'ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) È uscito il 9 Dicembre il nuovo singolo del big boycon iluring della talentuosa. Come è nata questa collaborazione? “Abbiamo scritto questo brano due anni fa, siamo amici da una vita, a Los Angeles abbiamo creato la produzione con Vincent Arena, coproducer, registrando la station”-diconoè fortissima, c'è stato subito feeling in sala di incisione, dopo la prima strofa le ho dettoare you ready? Lei non voleva, abbiamo sempre fatto live a casa nostra, scrivendo insieme, ma non eravamo mai stati in studio insieme e quella volta è stata pura magia! Per il COVID lei è tornata in Italia da Los Angeles, io ho vissuto un lockdown terribile a Milano da solo e a luglio l'ho ...

"Safe" è una meravigliosa canzone, un inno di forza e resilienza. “Lola è fortissima, c’è stato subito feeling in sala di incisione" conferma Sergio Sylvestre ...

