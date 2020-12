Rossi, parla la moglie: 'Paolo non ha mai rifiutato il Napoli' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Napoli - "La mia scelta di raccontare Paolo è la voglia di regalare un po' di Paolo a tutti, perché lui amava parlare con tutti, regalava un sorriso a tutti. Per questo ho preferito non chiudermi del ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 dicembre 2020)- "La mia scelta di raccontareè la voglia di regalare un po' dia tutti, perché lui amavare con tutti, regalava un sorriso a tutti. Per questo ho preferito non chiudermi del ...

sportli26181512 : Rossi, parla la moglie: 'Paolo non ha mai rifiutato il Napoli': Federica Cappelletti: 'Adorava Napoli ed il popolo… - TV2000it : #PaoloRossi, parla il figlio: ci ha insegnato l’altruismo e il coraggio - im_a_ghost___ : RT @CanyonMoonGay: mi sono appena rifiutata di fare un minuto di silenzio per Paolo Rossi e sono uscita dalla videolezione. Sono appena sta… - CanyonMoonGay : mi sono appena rifiutata di fare un minuto di silenzio per Paolo Rossi e sono uscita dalla videolezione. Sono appen… - valerio_tripi : @andreavianel Più ascolto le vecchie interviste e Paolo Rossi che parla di anni di piombo e più mi chiedo se per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi parla Rossi, parla la moglie: "Paolo non ha mai rifiutato il Napoli" Corriere dello Sport.it Paolo Rossi, il ricordo commosso del figlio: «La malattia ha vinto, ma lui non ha mollato»

«Se ne è andato in serenità, questo lo posso confermare. Noi gli siamo sempre vicini, lui se ne è potuto andare con l'amore dei suoi cari».

Mentre emergono le torture subite da Giulio Regeni, l'Europa continua a stendere tappeti rossi all'Egitto

Mentre emergono sempre più dettagli sulle torture a Giulio Regeni e si rinnova la detenzione di Patrick Zaki, l'Europa continua i buoni rapporti con l'Egitto ...

«Se ne è andato in serenità, questo lo posso confermare. Noi gli siamo sempre vicini, lui se ne è potuto andare con l'amore dei suoi cari».Mentre emergono sempre più dettagli sulle torture a Giulio Regeni e si rinnova la detenzione di Patrick Zaki, l'Europa continua i buoni rapporti con l'Egitto ...