Rossano Rossi, fratello di Paolo Rossi/ “Malattia? Fino al giorno prima sorrideva, poi il coma” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Rossano Rossi, fratello maggiore di Paolo Rossi, racconta il calvario del calciatore a causa della malattia, scomparso il 9 dicembre 2020: "sarà sempre il mio Paolo". Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020)maggiore di, racconta il calvario del calciatore a causa della malattia, scomparso il 9 dicembre 2020: "sarà sempre il mio".

Angelo_Rossano : Che meraviglia il film dedicato a Paolo Rossi su @RaiDue. Un altro pezzo dell’adolescenza di una generazione scompa… - PatoCornejoG : RT @Gazzetta_it: #Pablito, il fratello Rossano: 'Iniezioni per andare in tv. Ha sorriso fino all'ultimo' - sportli26181512 : Pablito, il fratello Rossano: 'Iniezioni per andare in tv. Ha sorriso fino all'ultimo': Pablito, il fratello Rossan… - BayramTOficial : RT @Gazzetta_it: #Pablito, il fratello Rossano: 'Iniezioni per andare in tv. Ha sorriso fino all'ultimo' - Gazzetta_it : #Pablito, il fratello Rossano: 'Iniezioni per andare in tv. Ha sorriso fino all'ultimo' -