Romina Power | regalo inaspettato al portone | Chi è il misterioso amante?

Leggi su kronic

(Di venerdì 11 dicembre 2020)e una speciale sorpresa:al, chi sarà il? Albano eLa cantanteche tutta l’ Italia ama e apprezza per la sua musica e per il suo immenso carisma è tornata a raccontare di sè. Ma questa volta lo fa in un modo differente.La sua storia d’amore ha da sempre fatto sognare, con Albano Carrisi hanno vissuto momenti indimenticabili. Il loro amore ha coinvolto tutta un’intera nazione per anni e anni, trascinandoci in un uragano di passione e di musica allo stato puro. La famiglia Carrisi tra successi ed insuccessi ha emozionato generazioni e generazioni. E’ lontana dalle scene da diverso tempo, con i concerti ...