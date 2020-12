Roma, rissa al Pincio, gli indagati sono tre: tutti minorenni (Di venerdì 11 dicembre 2020) sono diventati tre, tutti minorenni, gli indagati in merito alla vicenda della rissa al Pincio dello scorso fine settimana. I video riguardanti i fatti di sabato scorso sono stati passati al setaccio e hanno portato all’identificazione di quasi tutti i partecipanti allo scontro e al maxi assembramento. Un’analisi svolta in pochissimo tempo, nonostante la complessità, che ha portato quindi all’iscrizione nel registro degli indagati di due adolescenti di 14 e 15 anni, accusati di lesioni personali aggravate. A loro si aggiunge un 16enne sotto indagine per il pestaggio avvenuto in seguito, all’interno della stazione Flaminio. rissa al Pincio: chi sono gli indagati, il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 dicembre 2020)diventati tre,, gliin merito alla vicenda dellaaldello scorso fine settimana. I video riguardanti i fatti di sabato scorsostati passati al setaccio e hanno portato all’identificazione di quasii partecipanti allo scontro e al maxi assembramento. Un’analisi svolta in pochissimo tempo, nonostante la complessità, che ha portato quindi all’iscrizione nel registro deglidi due adolescenti di 14 e 15 anni, accusati di lesioni personali aggravate. A loro si aggiunge un 16enne sotto indagine per il pestaggio avvenuto in seguito, all’interno della stazione Flaminio.al: chigli, il ...

