Roma | 12enne si allontana da casa | ritrovato in una stazione del litorale

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Si erato dasenza avvisare i genitori il bambino di 12 anni che è stato rintracciato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Fiumicino, mentre si aggirava solo nelladi Maccarese. Il dodicenne residente nella Capitale si erato dalla propria abitazione all’insaputa dei genitori. I poliziotti, dopo aver conquistato la fiducia del giovane, restio in un primo momento a dare indicazioni circa la propria identità, sono riusciti a prendere contatti con la madre a cui poi è stato affidato. Una vicenda che si è conclusa, fortunatamente, nel migliore dei modi. su Il Corriere della Città.

