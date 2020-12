Roberto Baggio | “Rossi ha regalato un sogno a tutti gli italiani Io non ci sono riuscito”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, un altro grandissimo del calcio italiano,, successore di Paolo Rossi comea vincere il Pallone d’Oro, ha ricordato Pablito, una figura ormai mitica, che ha scritto pagine indelebili del calcio italiano. Queste le parole di: “Al mio risveglio un’altra mazzata. Tornano in superficie i dolci ricordi di quando avevo 10 anni, conservati per decenni in uno dei tanti album della mia memoria. Come quando con l’adorato papà Fiorindo, scomparso solo qualche mese fa, percorrevamo quasi 12 chilometri, in due su una bicicletta, per arrivare a Vicenza partendo da Caldogno. Per andare allo stadio a vedere il grande Paolo Rossi. Erano gli anni in cui cullavo i miei sogni. Pensavo che un giorno anche io avrei giocato in quello stadio, che avrei indossato quella ...