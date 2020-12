Rivoluzione green | asse Italia-Francia

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha ricevuto la Ministra per la transizione ecologica francese, Barbara Pompili, con la quale ha scambiato informazioni e valutazioni sui rispettivi Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, con particolare attenzione alle misure per laverde e la transizione ecologica avvalendosi anche delle agevolazioni del programma Next Generation Eu. Obiettivo delle misure allo studio nei due Paesi in questo specifico settore favorire la ripresa economica con strumenti e iniziative capaci di raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica fissato dalDeal Europeo entro il 2050, con un obiettivo intermedio della riduzione delle emissioni pari al 55% entro il 2030. Si tratta, spiega il MiSE di “mete ambiziose ma che vedono i due Governi lavorare assieme, favorendo anche una ...