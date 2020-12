Rinnovati i vertici di MEDPorts. Conferme nel Comitato Esecutivo dell'Associazione per i rappresentanti dei porti italiani (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Civitavecchia, 11 dicembre 2020) - Civitavecchia, 11 dicembre 2020 - Si è riunita nella giornata di ieri, in modalità videoconferenza, l'Assemblea Generale di MEDPorts, l'Associazione creata a Marsiglia nel 2018 che raggruppa quasi trenta porti del Mediterraneo. All'ordine del giorno anche il rinnovo del Comitato Esecutivo che ha ratificato le Conferme di Francesco Maria di Majo e Pino Musolino come Vicepresidenti dell'Associazione e di Luca Lupi quale Segretario Generale. Le Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centro Settentrionale e del Mare Adriatico Settentrionale mantengono e rafforzano, quindi, la propria presenza all'interno dei vertici dell'Associazione, grazie ad un nuovo mandato biennale che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Civitavecchia, 11 dicembre 2020) - Civitavecchia, 11 dicembre 2020 - Si è riunita nella giornata di ieri, in modalità videoconferenza, l'Assemblea Generale di, l'creata a Marsiglia nel 2018 che raggruppa quasi trentadel Mediterraneo. All'ordine del giorno anche il rinnovo delche ha ratificato ledi Francesco Maria di Majo e Pino Musolino come Vicepresidentie di Luca Lupi quale Segretario Generale. Le Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centro Settentrionale e del Mare Adriatico Settentrionale mantengono e rafforzano, quindi, la propria presenza all'interno dei, grazie ad un nuovo mandato biennale che ...

