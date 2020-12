Rigore al Sassuolo, tifosi della Roma infuriati: 'E' lo stesso fallo di mano' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma - tifosi della Roma furiosi , è bufera sui social per il calcio di Rigore assegnato nell'anticipo della giornata di Serie A tra Sassuolo e Benevento . Domenica scorsa la Roma aveva protestato a ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 dicembre 2020)furiosi , è bufera sui social per il calcio diassegnato nell'anticipogiornata di Serie A trae Benevento . Domenica scorsa laaveva protestato a ...

ASRomaStats : RT @CorSport: Rigore al #Sassuolo, tifosi della #Roma infuriati: 'E' lo stesso fallo di mano' ?? - enzoterex : @LucaMarelli72 e mo non è rigore manco quello del Sassuolo o no ? - zazoomblog : MOVIOLA Sassuolo-Benevento: Tuia tocca con la mano Berardi gol su rigore (VIDEO) - #MOVIOLA #Sassuolo-Benevento:… - aridaje : Al Sassuolo si il rigore, vero??? @AIA_it bastardi!!!! - forzagranata1 : ?? #CALCIO Rigore al Sassuolo, tifosi della Roma infuriati: 'E' lo stesso fallo di mano' Bufera sui social per il p… -