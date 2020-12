Riforme: Orlando, 'Pd mai bloccato quelle per scorcio legislatura, se andrà avanti' (Di venerdì 11 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Riforme: Orlando, 'Pd mai bloccato quelle per scorcio legislatura, se andrà avanti'... - pattygrasso : RT @pdnetwork: 'Occupiamoci della ripartenza. Facciamo presto, non possiamo permetterci ritardi dannosi per il Paese'. @AndreaOrlandosp al… - italiaPROGRESS : RT @pdnetwork: 'Occupiamoci della ripartenza. Facciamo presto, non possiamo permetterci ritardi dannosi per il Paese'. @AndreaOrlandosp al… - PDPiemonte : Preoccupati che ai dossier che si sono accumulati si possano aggiungere anche quelli che saranno prodotti dal proce… - camillasgambato : RT @pdnetwork: 'Occupiamoci della ripartenza. Facciamo presto, non possiamo permetterci ritardi dannosi per il Paese'. @AndreaOrlandosp al… -