Ricorso Juventus Napoli, Malagò: «Mi auguro non ci siano altri passaggi»

Ricorso Juventus-Napoli: Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato della sentenza che verrà discussa il 22 dicembre A margine della presentazione della partnership fra Coni ed Esselunga, Giovanni Malagò ha parlato del Ricorso che verrà discusso il 22 dicembre dal Collegio di Garanzia per la partita tra Juve e Napoli del 4 ottobre. Le sue parole riportate dall'ANSA. «L'ideale sarebbe che si risolvesse tutto nell'ambito del sistema della giustizia sportiva. Grazie a Dio io sono completamente fuori da tutto questo. Il Collegio di Garanzia presso il Comitato olimpico è assolutamente un tribunale terzo. Mi auguro sempre che dopo non ci siano altri passaggi perché, quando uno va oltre la giustizia ...

