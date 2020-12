Rick Allen votato come miglior batterista rock del mondo

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ricordate l’album dei Def Leppard Hysteria? Dietro a quel capolavoro commerciale, che scalzò colossi del businessMichael Jackson, si nascondeva una sezione ritmica unica e indimentacabile. Dietro a questa c’eramostruoso capace di giochi pirotecnici davvero esemplari., prima dell’inizio della fase di registrazione del disco, era stato coinvolto in un terribile incidente, dove aveva perso il braccio sinistro. Perdere un braccio per unsignifica perdere il proprio strumento da lavoro, ha lo stesso impatto di un legame crociato saltato per un calciatore o ad un infortunio al polso per un tennista. Nonostante questoriuscì a reimparare a suonare lo strumento in modo da non allungare troppo le registrazione di Hysteria. ...