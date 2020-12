Riapertura delle scuole ad Avellino, c’è la data per il ritorno in classe in presenza (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La data cerchiata in rosso per la Riapertura delle scuole nel capoluogo c’è. All’indomani della pronuncia del Tar di Salerno (leggi qui) il sindaco di Avellino, Gianluca Festa è pronto ad alzare bandiera bianca riaprendo le scuole per asili prime e seconde elementari. La data indicativa, secondo un primo rapporto, sarebbe quella di lunedì 14 dicembre. Nelle prossime ore o al massimo nella giornata di domani da Palazzo di Città arriverà l’ordinanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lacerchiata in rosso per lanel capoluogo c’è. All’indomani della pronuncia del Tar di Salerno (leggi qui) il sindaco di, Gianluca Festa è pronto ad alzare bandiera bianca riaprendo leper asili prime e seconde elementari. Laindicativa, secondo un primo rapporto, sarebbe quella di lunedì 14 dicembre. Nelle prossime ore o al massimo nella giornata di domani da Palazzo di Città arriverà l’ordinanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

