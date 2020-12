Revenge porn | l’incubo di una carabiniera ricattata dal falso collega

Leggi su chenews

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La donna, prima di entrare nell’Arma, era stata approcciata sul web da un sedicente aspirante carabiniere. Da lì è cominciato l’inferno. Non soloma un vero e proprio ricatto. Quello subito da una donna ora in servizio presso l’arma dei Carabinieri, soggetta alle minacce di un suo presunto, mai visto di persona. Non era un carabiniere quell’uomo e non erano veri quei sogni condivisi con cui l’aveva approcciata sui social. Lei, dopo essere entrata nell’Arma, ha provato a troncare quel rapporto esclusivamente online. Non ci è riuscita, non subito. I ricatti, lo stalking. Una violenza, secondo i magistrati, nonostante i due non si siano mai visti di persona. La vicenda risale al periodo fra il 2012 e il 2015. E oggi è finita in Tribunale, dove vigono le accuse di violenza sessuale, stalking e ...